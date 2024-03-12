Объектив Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073973 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-12/02

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Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации. 63 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138973 Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Fujifilm X Mount

Мин. фокусное расстояние Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации.

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: 87A02443

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка

Гарантия 90 дней.

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