Объектив Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073973
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-12/02
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
63 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138973
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Fujifilm X Mount
Мин. фокусное расстояние
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации.
s\n: 87A02443
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка
Гарантия 90 дней.
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