Объектив Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR (Macro 1:1)
Код товара : УТ-00066847
Артикул : @ 16559168
119 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
20.1°
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах (включая 1 асферический, 3 с низкой дисперсией ED и 1 со сверхнизкой дисперсией Super ED)
Физические характеристики
Вес
750 г
Размеры товара
80 х 130 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол, салфетка
Описание
Объектив Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro с эквивалентным фокусным расстоянием 122 мм, максимальной диафрагмой F2.8, и коэффициентом увеличения 1,0 — впервые среди гаммы сменных объективов серии X. Обеспечивая высокое разрешение в точке фокусировки и красивое боке, этот объектив оптимально подходит для съемки цветов и природы. В комбинации с имитацией уникальной пленки Fujifilm, такой как Velvia, им можно делать действительно потрясающие снимки крупным планом.
Объектив поддерживает съемку с рук благодаря системе оптической стабилизации изображения, подавляющей дрожание. Объектив оснащен быстрой и бесшумной системой автофокуса с линейным приводом LM. Премиальный дизайн создает приятные тактильные ощущения, причем не в ущерб надежности. Кольца диафрагмы и фокусировки рассчитаны на удобство и простоту эксплуатации. Отличаясь пыленепроницаемостью и стойкостью к атмосферным воздействиям и морозу до -10°C, объектив пригоден для натурной съемки в самых разных условиях. Надежность объектива еще больше повышает фтористое влаго- и пылеотталкивающее покрытие передней линзы.