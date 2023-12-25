Объектив Fujifilm XF 8-16mm f/2.8 R LM WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072447
Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-25
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Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 8 мм
Макс. фокусное расстояние 16 мм
Кратность зума 2x
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Диафрагма Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Fujifilm X Mount
Число групп элементов 13
Число элементов 20
Число асферических элементов 4
Число низкодисперсных элементов 6
Диаметр 88 мм
Длина 121.5 мм
Вес 805 г
Защищенность влагозащита, морозостойкость, пылезащита
Код товара: 137447
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки.
Гарантия 90 дней.