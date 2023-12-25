Объектив Fujifilm XF 8-16mm f/2.8 R LM WR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072447 Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-25

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Описание Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 8 мм

Макс. фокусное расстояние 16 мм

Кратность зума 2x

Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м

Диафрагма Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Fujifilm X Mount

Число групп элементов 13

Число элементов 20

Число асферических элементов 4

Число низкодисперсных элементов 6

Диаметр 88 мм

Длина 121.5 мм

Вес 805 г

Защищенность влагозащита, морозостойкость, пылезащита Код товара: 137447

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки.

Гарантия 90 дней.

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