Описание

FUJIFILM XF 8-16mm f/2.8 R LM WR – сверхширокоугольный объектив для линейки Fujifilm X. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте равняется 12-24 мм. Постоянная светосила f/2.8 облегчает съемку в неблагоприятных световых условиях: в сумерках, в темных помещениях, ночью. Удивительно, но дисторсия практически не заметна. Это достигается с помощью сложнейшей оптической схемы, включающей 4 асферических линзы. 3 низкодисперсных (ED) и 3 сверхнизкодисперсных (Suped ED) элемента исправляют хроматические аберрации (ложные цвета) и обеспечивают высокий микроконтраст изображения.

Известной проблемой сверхширокоугольных объективов является высокая кривизна поля. Для ее исправления здесь применяется отдельная линза, которая меняет позицию в зависимости от положения зума, что позволяет добиться высокой резкости по всему кадру даже с открытой диафрагмой (насколько это возможно для таких экстремальных фокусных расстояний).

Для борьбы с третьей бедой сверхширокоугольных объективов – с бликами и ореолами – применяется новейшее просветляющее покрытие Nano-GI, которым покрыта задняя поверхность 2 передних линз. Бленда объектива является частью корпуса. Передняя линза покрыта фторсодержащим покрытием, которое отталкивает воду и маслянистые жидкости, а также меньше покрывается пылью.

11 уплотнителей в местах сочленения частей корпуса надежно защищают объектив от попадания внутрь пыли и влаги, а также обеспечивают морозостойкость (до -10° С). FUJIFILM XF 8-16mm f/2.8 не боится плохой погоды, как и флагманские камеры Fujifilm серии X-T и X-H.

Для максимально быстрой и бесшумной фокусировки объектив снабжен быстрым фокусировочным приводом LM, который состоит из нескольких линейных шаговых моторов.

FUJIFILM XF 8-16mm f/2.8 R LM WR создан для любителей пейзажа, интерьерной съемки, стрит-фото и репортажа.