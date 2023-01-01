Объектив Fujifilm XF 8-16mm f/2.8 R LM WR
Код товара : УТ-00066839
Артикул : @ 16591570
179 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Минимальное фокусное расстояние, мм
8
Максимльное фокусное расстояние, мм
16
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
121° - 83.2°
Конструкция объектива
20 элементов в 13 группах (4 асферических, 3 низкодисперсных, 3 сверхнизкодисперсных)
Физические характеристики
Вес
805 г
Размеры товара
88 х 121.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, тканевый чехол
Описание
FUJIFILM XF 8-16mm f/2.8 R LM WR – сверхширокоугольный объектив для линейки Fujifilm X. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте равняется 12-24 мм. Постоянная светосила f/2.8 облегчает съемку в неблагоприятных световых условиях: в сумерках, в темных помещениях, ночью. Удивительно, но дисторсия практически не заметна. Это достигается с помощью сложнейшей оптической схемы, включающей 4 асферических линзы. 3 низкодисперсных (ED) и 3 сверхнизкодисперсных (Suped ED) элемента исправляют хроматические аберрации (ложные цвета) и обеспечивают высокий микроконтраст изображения.
Известной проблемой сверхширокоугольных объективов является высокая кривизна поля. Для ее исправления здесь применяется отдельная линза, которая меняет позицию в зависимости от положения зума, что позволяет добиться высокой резкости по всему кадру даже с открытой диафрагмой (насколько это возможно для таких экстремальных фокусных расстояний).
Для борьбы с третьей бедой сверхширокоугольных объективов – с бликами и ореолами – применяется новейшее просветляющее покрытие Nano-GI, которым покрыта задняя поверхность 2 передних линз. Бленда объектива является частью корпуса. Передняя линза покрыта фторсодержащим покрытием, которое отталкивает воду и маслянистые жидкости, а также меньше покрывается пылью.
11 уплотнителей в местах сочленения частей корпуса надежно защищают объектив от попадания внутрь пыли и влаги, а также обеспечивают морозостойкость (до -10° С). FUJIFILM XF 8-16mm f/2.8 не боится плохой погоды, как и флагманские камеры Fujifilm серии X-T и X-H.
Для максимально быстрой и бесшумной фокусировки объектив снабжен быстрым фокусировочным приводом LM, который состоит из нескольких линейных шаговых моторов.
FUJIFILM XF 8-16mm f/2.8 R LM WR создан для любителей пейзажа, интерьерной съемки, стрит-фото и репортажа.