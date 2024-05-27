Объектив Fujifilm XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075941
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-27/03
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе ( на кольце зуммирования стёрта краска).
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140941
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
23 мм
Макс. фокусное расстояние
85 мм
Кратность зума
3.7x
Фокусное расстояние фикс-объектива
56 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.7 м
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
1.2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
1.2
Минимальная диафрагма (F)
16
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра
62 мм
Линзы
Число групп элементов
8
Число элементов
11
Число асферических элементов
1
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
73.2 мм
Длина
69.7 мм
Вес
405 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе ( на кольце зуммирования стёрта краска).
s\n: 48А03214
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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