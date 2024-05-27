Описание

Код товара: 140941

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

23 мм

Макс. фокусное расстояние

85 мм

Кратность зума

3.7x

Фокусное расстояние фикс-объектива

56 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.7 м

Особенности

автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

1.2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

1.2

Минимальная диафрагма (F)

16

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра

62 мм

Линзы

Число групп элементов

8

Число элементов

11

Число асферических элементов

1

Число низкодисперсных элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

73.2 мм

Длина

69.7 мм

Вес

405 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе ( на кольце зуммирования стёрта краска).

s

: 48А03214

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

-----