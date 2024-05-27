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    Объектив Fujifilm XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075941

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-27/03

    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)
    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)
    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)
    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)
    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)
    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)
    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)
    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)
    • XF 56mm f/1.2 R (состояние 5-)

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    Причина уценки:

    небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе ( на кольце зуммирования стёрта краска).

    48 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140941

    Фокусное расстояние
    постоянное
    Мин. фокусное расстояние
    23 мм
    Макс. фокусное расстояние
    85 мм
    Кратность зума
    3.7x
    Фокусное расстояние фикс-объектива
    56 мм
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.7 м
    Особенности
    автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    1.2
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
    1.2
    Минимальная диафрагма (F)
    16
    Число лепестков диафрагмы
    7
    Крепление
    Байонет
    Fujifilm X Mount
    Диаметр резьбы для светофильтра
    62 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    8
    Число элементов
    11
    Число асферических элементов
    1
    Число низкодисперсных элементов
    2
    Размеры и вес
    Диаметр
    73.2 мм
    Длина
    69.7 мм
    Вес
    405 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе ( на кольце зуммирования стёрта краска).
    s\n: 48А03214
    Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда. 
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.