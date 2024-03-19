Объектив Fujifilm XF 56mm f/1.2 R (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074275 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/05

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости, небольшие царапинки на корпусе. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 139275 Тип объектива стандартный, Фиксированный фокус, портретный, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 1.2 мм

Кратность зума 46.7x

Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.7 м

Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.2

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Линзы

Число групп элементов 8

Число элементов 11

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 73.2 мм

Длина 69.7 мм

Вес 405 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 06A02545

Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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