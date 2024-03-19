Объектив Fujifilm XF 56mm f/1.2 R (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074275
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/05
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости, небольшие царапинки на корпусе.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Код товара: 139275
Тип объектива стандартный, Фиксированный фокус, портретный, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.2 мм
Кратность зума 46.7x
Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.7 м
Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.2
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 11
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 73.2 мм
Длина 69.7 мм
Вес 405 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 06A02545
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.