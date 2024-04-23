Объектив Fujifilm XF 56mm f/1.2 R APD (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075186
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-23/6
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 56 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.7 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Число групп элементов 8
Число элементов 11
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 2
Диаметр 73.2 мм
Длина 73.2 мм
Вес 405 г
Код товара: 140186
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.