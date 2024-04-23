Объектив Fujifilm XF 56mm f/1.2 R APD (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075186 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-23/6

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 65 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 56 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.7 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Число групп элементов 8

Число элементов 11

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 2

Диаметр 73.2 мм

Длина 73.2 мм

Вес 405 г Код товара: 140186

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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