Объектив Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072246
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-19
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Описание
Код товара: 137246
Формат: APS-C (crop)
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Автофокус
Система: FujiFilm XF
Год начала производства: 2013
Оптическая схема: 14 элементов в 10 группах (1AS+2ELD)
Особенности: Стабилизатор
Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS - длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстоянием для цифровых беззеркальных камер формата FujiFilm XF.
Оптическая схема объектива состоит из 14 элементов в 10 группах, в том числе один асферический элемент и два элемента из Extra Low Dispersion (эквивалентного флюориту) стекла со сверхнизкой дисперсией. На элементы нанесено фирменное HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating) покрытие с высоким коэффициентом пропускания. Оптическая стабилизация эквивалентна 4,5 ступеням по выдержке.
Объектив получил два линейных шаговых мотора, что обеспечивает высокоскоростную (0,28 сек) и бесшумную автофокусировку с оптимизацией для видеосъёмки. Внутренняя фокусировка объектива с возможностью ручной коррекции автофокуса (FTM), передний элемент не вращается при фокусировке. Металлическая конструкция корпуса и байонета. Внешнее металлическое кольцо диафрагм с шагом 1/3 ступени.
Объектив имеет макро режим с диапазоном возможных расстояний от 1,1 до 3 метров с максимальным увеличением 0,18 в положении теле.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка; 2EB04306;
Гарантия 90 дней.