Описание

Код товара: 137246

Формат: APS-C (crop)

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: FujiFilm XF

Год начала производства: 2013

Оптическая схема: 14 элементов в 10 группах (1AS+2ELD)

Особенности: Стабилизатор

Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS - длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстоянием для цифровых беззеркальных камер формата FujiFilm XF.

Оптическая схема объектива состоит из 14 элементов в 10 группах, в том числе один асферический элемент и два элемента из Extra Low Dispersion (эквивалентного флюориту) стекла со сверхнизкой дисперсией. На элементы нанесено фирменное HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating) покрытие с высоким коэффициентом пропускания. Оптическая стабилизация эквивалентна 4,5 ступеням по выдержке.

Объектив получил два линейных шаговых мотора, что обеспечивает высокоскоростную (0,28 сек) и бесшумную автофокусировку с оптимизацией для видеосъёмки. Внутренняя фокусировка объектива с возможностью ручной коррекции автофокуса (FTM), передний элемент не вращается при фокусировке. Металлическая конструкция корпуса и байонета. Внешнее металлическое кольцо диафрагм с шагом 1/3 ступени.

Объектив имеет макро режим с диапазоном возможных расстояний от 1,1 до 3 метров с максимальным увеличением 0,18 в положении теле.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка; 2EB04306;

Гарантия 90 дней.