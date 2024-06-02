Объектив Fujifilm XF 50mm f/2.0 R WR, серебристый (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076099
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-02-3
Причина уценки:
Следы эксплуатации, внутри немного пыль
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Код товара: 141099
Фокусное расстояние фикс-объектива: 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 0.39 м
Минимальная диафрагма (F): 2.0
Число лепестков диафрагмы: 9
Крепление: Байонет X-mount
Диаметр резьбы для светофильтра: 46 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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