Объектив Fujifilm XF 50mm f/2.0 R WR, серебристый (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076099 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-02-3

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Описание Код товара: 141099 Фокусное расстояние фикс-объектива: 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.39 м

Минимальная диафрагма (F): 2.0

Число лепестков диафрагмы: 9

Крепление: Байонет X-mount

Диаметр резьбы для светофильтра: 46 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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