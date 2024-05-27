Описание

Код товара: 140939

Тип объектива

телеобъектив, Суперзум объектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

50 мм

Макс. фокусное расстояние

140 мм

Кратность зума

2.8x

Минимальное расстояние фокусировки

1 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

2.8

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра

72 мм

Линзы

Число групп элементов

16

Число элементов

23

Число низкодисперсных элементов

6

Размеры и вес

Диаметр

72 мм

Длина

175.9 мм

Вес

995 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости мелкие и незначительные царапины на корпусе, по острым граням местами до металла, царапины на бленде

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: 87A00192

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, лапка

Гарантия 90 дней.

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