Объектив Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075939
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-27/01
Причина уценки:
потертости мелкие и незначительные царапины на корпусе, по острым граням местами до металла, царапины на бленде
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140939
Тип объектива
телеобъектив, Суперзум объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
50 мм
Макс. фокусное расстояние
140 мм
Кратность зума
2.8x
Минимальное расстояние фокусировки
1 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
2.8
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра
72 мм
Линзы
Число групп элементов
16
Число элементов
23
Число низкодисперсных элементов
6
Размеры и вес
Диаметр
72 мм
Длина
175.9 мм
Вес
995 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости мелкие и незначительные царапины на корпусе, по острым граням местами до металла, царапины на бленде
s\n: 87A00192
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, лапка
Гарантия 90 дней.
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