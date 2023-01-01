Описание

Оптическая схема объектива включает 23 элемента в 16 группах, 6 из которых выполнены из специального стекла с низким коэффициентом рассеивания: 5 ED и 1 Super ED. Это обеспечивает исключительно эффективную коррекцию хроматических аберраций и превосходное разрешение. Просветляющие покрытия HT-EBC и Nano-GI успешно справляется с большинством бликов и снижает потерю контрастности, связанную с внутренними переотражениями света. Фокусировка и трансфокация осуществляется без изменения длины объектива, что исключает изменения баланса и снижает вероятность попадания внутрь пыли.

За фокусировку отвечают сразу 3 линейных шаговых мотора, расположенных под углом 120° друг к другу. Это позволяет обеспечить запас мощности для быстрого, практически моментального перемещения крупных линз объектива. Фокусировка работает практически бесшумно и плавно, что делает XF 50-140mm хорошим выбором для творческой видеосъемки. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 1 м - объектив неплохо подходит для съемки крупным планом. Функция AF+MF позволяет вручную скорректировать фокусировку простым поворотом кольца на объективе, без переключения в ручной режим.

Новейшая система оптической стабилизации изображения обеспечивает эффективность в 5 ступеней экспозиции, что особенно важно для таких сюжетов как съемка спорта, живой природы или репортажа.

Как и все объективы XF серии, Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR отличается высоким качеством материалов и сборки, имеет прочный металлический корпус. Для удобства установки экспозиции объектив имеет кольцо управления диафрагмой.