Объектив Fujifilm XF 27mm f/2.8, серебристый (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074493
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-28/2
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
31 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139493
Тип объектива: стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние: постоянное
Байонет: Fujifilm X Mount
Фокусное расстояние: 27 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, две крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.
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