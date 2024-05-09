Описание

Код товара: 140515

Тип объектива

стандартный, широкоугольный, Стандартный зум объектив, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

23 мм

Кратность зума

16.4x

Фокусное расстояние фикс-объектива

23 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.6 м

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки

0.28 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

1.4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

1.4

Минимальная диафрагма (F)

16

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра

62 мм

Линзы

Число групп элементов

8

Число элементов

11

Число асферических элементов

1

Размеры и вес

Диаметр

72 мм

Длина

63 мм

Вес

300 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потертости на корпусе типичные для данных объективов, нет байонетной крышки.

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: 15А00504

Комплектация: объектив, передняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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