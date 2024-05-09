Объектив Fujifilm XF 23mm f/1.4 R (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075515
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-09/01
Причина уценки:
объектив, передняя крышка.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140515
Тип объектива
стандартный, широкоугольный, Стандартный зум объектив, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
23 мм
Кратность зума
16.4x
Фокусное расстояние фикс-объектива
23 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.6 м
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
0.28 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
1.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
1.4
Минимальная диафрагма (F)
16
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра
62 мм
Линзы
Число групп элементов
8
Число элементов
11
Число асферических элементов
1
Размеры и вес
Диаметр
72 мм
Длина
63 мм
Вес
300 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потертости на корпусе типичные для данных объективов, нет байонетной крышки.
s\n: 15А00504
Комплектация: объектив, передняя крышка.
Гарантия 90 дней.
-----