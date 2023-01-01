Описание

Fujifilm XF 23mm f/1.4 - широкоугольный объектив премиум-класса, призванный раскрыть все достоинства матрицы Fujifilm X-Trans CMOS для получения изображения высочайшего качества. Фокусное расстояние объектива эквивалентное 35 мм позволяет использовать его для съемки самых разнообразных сюжетных композиций, включая портреты и ландшафты, а также фотографий общего плана.

Благодаря диафрагменному числу f/1.4 можно создавать превосходные фотографии с красивым эффектом боке даже при плохом освещении и без использования штатива, то есть в ситуациях, когда использование зум-объектива может приводить к дрожанию камеры. Благодаря использованию полностью оптической, а не цифровой системы коррекции изображения дисторсия объектива сведена к минимуму, а качество изображения получается максимальным.

Наличие семи лепестков в диафрагме позволяет сделать ее отверстие максимально круглым, что создает красивый эффект боке даже при съемке портретов и предметной съемке на средних значениях диафрагмы, помогает поддержать эффект отделения объекта съемки от фона.