Объектив Fujifilm XF 18mm f/2 R
Код товара : УТ-00067449
Артикул : @ 16240743
65 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.18 м
Угол поля зрения
76.5°
Конструкция объектива
8 элементов в 7 группах (включает 2 асферических элемента)
Физические характеристики
Вес
116 г
Размеры товара
64.5 x 40.6 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Fujifilm XF 18mm f/2 R. Отличающийся компактным размером, этот легкий и универсальный объектив позволяет избежать потери разрешения даже по краям снимка.
Этот объектив, состоящий из стеклянных асферических линз и других элементов, доведен до совершенства и обработан оригинальным покрытием Super EBC, а кольцо объектива из высококачественного металла и высокоточное кольцо управления диафрагмой с шагом 1/3 обеспечивают комфортное управление.
Благодаря конструкции формованных лепестков диафрагмы достигается великолепный эффект размытого фона (Боке). Лепестки изогнуты таким образом, что формируют круглое отверстие при любых настройках диафрагмы, а края каждого лепестка тщательно закруглены, а не просто обрезаны, что повышает четкость изображения.
Байонет X-Mount, специально разработанный для беззеркальной конструкции корпуса X-Pro1, отличается небольшим расстоянием от заднего фланца, которое составляет всего 17,7 мм, и позволяет избежать потери разрешения по краям снимка.
Описание производителя.