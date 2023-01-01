Описание

Потрясающее качество изображения, даже при диафрагме 1.4

В оптической схеме нового объектива 15 элементов в 9 группах, в том числе три асферических линзы и одна низкодисперсионная линза ED, которые уменьшают хроматические и коматические аберрации. Благодаря этому удается достичь превосходной детализации и резкости изображения.

Шесть элементов фокусирующей группы двигаются в унисон, что позволяет уменьшить аберрации, вызываемые процессом фокусировки. Как результат — отличная резкость на любых расстояниях фокусировки: от минимального до бесконечности.

Универсальность применения

Фокусное расстояние объектива XF18mmF1.4 составляет 27 мм в 35-мм эквиваленте. Он позволяет фокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии 11 см от переднего элемента. Так что этим объективом можно снимать разнообразные сюжеты: от событий повседневной жизни до эпичных пейзажей.

Быстрая, точная и практически бесшумная автофокусировка

В новом объективе используется система внутренней автофокусировки под управлением линейного мотора, которая обеспечивает быстрое, точное и практически бесшумное наведение на резкость. От минимального расстояния (МДФ) в 20 см до фокусировки на бесконечность группа фокусировочных элементов проходит путь всего лишь в 2,5 мм. Наведение на резкость занимает 0,04 секунды*1. Время фокусировки от МДФ до бесконечности составляет всего 0,25 секунды.

Кольцо ручной фокусировки разработано таким образом, чтобы чутко реагировать на малейшие прикосновения, благодаря чему можно очень точно и плавно фокусироваться вручную.

Компактная, легкая и пыле-брызгозащищенная конструкция

Объектив XF18mmF1.4 имеет резьбу для светофильтров диаметром 62 мм. Его длина — 7,56 см, а вес — всего 370 грамм. Это компактный и легкий объектив. Несмотря на то что корпус изготовлен из металла и обладает высокой прочностью, весит объектив немного.

Уплотнительные кольца в восьми местах предотвращают попадание пыли и влаги внутрь. Так что объективом можно смело пользоваться в неблагоприятных погодных условиях, в том числе при температуре до -10°C .

На корпусе имеется блокиратор A (Auto), который позволяет зафиксировать кольцо диафрагмы в положении A во избежание случайного смещения.

*1 При использовании камеры FUJIFILM X-T4 в режиме High Performance с включенным фазовым автофокусом (по результатам тестов, проведенных компанией Fujifilm в соответствии с рекомендациями CIPA).

Старт продаж запланирован на июнь 2021 года.