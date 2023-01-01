Объектив Fujifilm XF 18mm f/1.4 R LM WR
Код товара : УТ-00066842
Артикул : @ 16673756
109 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.2 м
Угол поля зрения
76.5°
Конструкция объектива
15 элементов в 9 группах (включая 3 асферических и 1 со сверхнизким коэффициентом дисперсии)
Физические характеристики
Вес
370 г
Размеры товара
68.8 х 75.6 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH-XF18
Описание
Потрясающее качество изображения, даже при диафрагме 1.4
В оптической схеме нового объектива 15 элементов в 9 группах, в том числе три асферических линзы и одна низкодисперсионная линза ED, которые уменьшают хроматические и коматические аберрации. Благодаря этому удается достичь превосходной детализации и резкости изображения.
Шесть элементов фокусирующей группы двигаются в унисон, что позволяет уменьшить аберрации, вызываемые процессом фокусировки. Как результат — отличная резкость на любых расстояниях фокусировки: от минимального до бесконечности.
Универсальность применения
Фокусное расстояние объектива XF18mmF1.4 составляет 27 мм в 35-мм эквиваленте. Он позволяет фокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии 11 см от переднего элемента. Так что этим объективом можно снимать разнообразные сюжеты: от событий повседневной жизни до эпичных пейзажей.
Быстрая, точная и практически бесшумная автофокусировка
В новом объективе используется система внутренней автофокусировки под управлением линейного мотора, которая обеспечивает быстрое, точное и практически бесшумное наведение на резкость. От минимального расстояния (МДФ) в 20 см до фокусировки на бесконечность группа фокусировочных элементов проходит путь всего лишь в 2,5 мм. Наведение на резкость занимает 0,04 секунды*1. Время фокусировки от МДФ до бесконечности составляет всего 0,25 секунды.
Кольцо ручной фокусировки разработано таким образом, чтобы чутко реагировать на малейшие прикосновения, благодаря чему можно очень точно и плавно фокусироваться вручную.
Компактная, легкая и пыле-брызгозащищенная конструкция
Объектив XF18mmF1.4 имеет резьбу для светофильтров диаметром 62 мм. Его длина — 7,56 см, а вес — всего 370 грамм. Это компактный и легкий объектив. Несмотря на то что корпус изготовлен из металла и обладает высокой прочностью, весит объектив немного.
Уплотнительные кольца в восьми местах предотвращают попадание пыли и влаги внутрь. Так что объективом можно смело пользоваться в неблагоприятных погодных условиях, в том числе при температуре до -10°C .
На корпусе имеется блокиратор A (Auto), который позволяет зафиксировать кольцо диафрагмы в положении A во избежание случайного смещения.
*1 При использовании камеры FUJIFILM X-T4 в режиме High Performance с включенным фазовым автофокусом (по результатам тестов, проведенных компанией Fujifilm в соответствии с рекомендациями CIPA).
Старт продаж запланирован на июнь 2021 года.