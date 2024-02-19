Объектив Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073523
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-19/2
Причина уценки:
Потёртости на корпусе и фильтре.
23 000 ₽
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Описание
Код товара: 138523
Тип объектива: стандартный, zoom-объектив
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Fujifilm X Mount
Мин. фокусное расстояние: 18 мм
Макс. фокусное расстояние: 55 мм
Диафрагма: f/2.8
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя крышка, фильтр.
Гарантия 90 дней.
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