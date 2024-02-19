Объектив Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073523 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-19/2

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на корпусе и фильтре. 23 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138523 Тип объектива: стандартный, zoom-объектив

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Fujifilm X Mount

Мин. фокусное расстояние: 18 мм

Макс. фокусное расстояние: 55 мм

Диафрагма: f/2.8 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, передняя крышка, фильтр.

Гарантия 90 дней.

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