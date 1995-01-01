Описание

Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS - стандартный зум-объектив для системы Fujifilm X-Pro. Данный объектив поддерживает часто используемые фокусные расстояния в диапазоне от широкоугольного — 18 мм, и до телефото — 55 мм*. Конструкция объектива состоит из 14 элементов в 10 группах (3 асферических линзы и 1 линзы из специального нерассеивающего стекла) и семилепестковой диафрагмы.

* 27 - 84 мм в 35-мм эквиваленте

Система линейного привода обеспечивает высокоскоростную автофокусировку за 0,1 секунды, позволяя не упустить нужный кадр. А благодаря тихой работе этот объектив отлично подходит для записи видео.

Несмотря на широкое открытие диафрагмы в диапазоне F2.8 – 4.0 данный объектив отличается компактной конструкцией, созданной на основе передовых технологий в области оптики и механики. Это быстрый и очень мобильный объектив, позволяющий достичь высочайшего качества изображения при съемке различных сюжетов (даже в условиях недостаточного освещения) и обладающий красивым боке.

Объектив оснащен системой оптической стабилизации изображения типа «4 stops», которая сводит к минимуму результат дрожания камеры, не допуская смазанности на снимках. Объектив оснащен кольцом управления диафрагмой, которое позволяет легко настраивать параметры съемки, не отрывая глаз от видоискателя.