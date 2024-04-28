Объектив Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075420
Артикул : б/у-БУМ К 2024-04-28
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости, царапины на корпусе, пылинки на внутренней части задней линзы. s\n: 86A04715
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива
стандартный, zoom-объектив, Универсальный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
55 мм
Кратность зума
3.1x
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
4
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра
58 мм
Линзы
Число групп элементов
10
Число элементов
14
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
1
Размеры и вес
Диаметр
65 мм
Длина
70.4 мм
Вес
310 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, потёртости, царапины на корпусе, пылинки на внутренней части задней линзы.
s\n: 86A04715
Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда.
Гарантия 90 дней.