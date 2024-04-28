Описание

Тип объектива

стандартный, zoom-объектив, Универсальный

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

18 мм

Макс. фокусное расстояние

55 мм

Кратность зума

3.1x

Особенности

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

4

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра

58 мм

Линзы

Число групп элементов

10

Число элементов

14

Число асферических элементов

3

Число низкодисперсных элементов

1

Размеры и вес

Диаметр

65 мм

Длина

70.4 мм

Вес

310 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: cледы эксплуатации, потёртости, царапины на корпусе, пылинки на внутренней части задней линзы.

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: 86A04715

Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда.

Гарантия 90 дней.