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    Объектив Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076575

    Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-20

    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
    • XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)

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    Причина уценки:

    like new .без следов использования

    69 900 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141575

    Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)

    Физические характеристики
    Вес 460 г
    Размеры 77.3 х 123.5 мм
    Характеристики
    Диаметр светофильтра, мм 72
    Конструкция объективаь15 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 низкодисперсионных ED)
    Относительное отверстие 1:4
    Минимальная диафрагма 1:22
    Минимальная дистанция фокусировки 0.6 м
    Стабилизатор изображения нет
    Угол поля зрения 76.5° - 13.5°
    Байонет Fujifilm X
    Число лепестков диафрагмы 7
    Максимальное фокусное расстояние, мм 120
    Минимальное фокусное расстояние, мм 18

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: like new .без следов использования
    Комплектация:крышки, бленда, чехол, коробка, документы; 36A12376.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.