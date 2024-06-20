Объектив Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new) (б/у)
Код товара : УТ-00076575
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-20
Причина уценки:
like new .без следов использования
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141575
Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new)
Физические характеристики
Вес 460 г
Размеры 77.3 х 123.5 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм 72
Конструкция объективаь15 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 низкодисперсионных ED)
Относительное отверстие 1:4
Минимальная диафрагма 1:22
Минимальная дистанция фокусировки 0.6 м
Стабилизатор изображения нет
Угол поля зрения 76.5° - 13.5°
Байонет Fujifilm X
Число лепестков диафрагмы 7
Максимальное фокусное расстояние, мм 120
Минимальное фокусное расстояние, мм 18
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: like new .без следов использования
Комплектация:крышки, бленда, чехол, коробка, документы; 36A12376.
Гарантия 90 дней.