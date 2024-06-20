Объектив Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076575 Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-20

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Задать вопрос Причина уценки: like new .без следов использования 69 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141575 Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR (состояние like new) Физические характеристики

Вес 460 г

Размеры 77.3 х 123.5 мм

Характеристики

Диаметр светофильтра, мм 72

Конструкция объективаь15 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 низкодисперсионных ED)

Относительное отверстие 1:4

Минимальная диафрагма 1:22

Минимальная дистанция фокусировки 0.6 м

Стабилизатор изображения нет

Угол поля зрения 76.5° - 13.5°

Байонет Fujifilm X

Число лепестков диафрагмы 7

Максимальное фокусное расстояние, мм 120

Минимальное фокусное расстояние, мм 18 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: like new .без следов использования

Комплектация:крышки, бленда, чехол, коробка, документы; 36A12376.

Гарантия 90 дней.

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