Описание

Профессиональный широкоугольный фиксированный объектив. Большая светосила в f/1.4 и минимальная дистанция фокусировки в 15 см обеспечивают великолепное боке и уникальную переспективу.

Угол зрения данного объектива чуть шире, чем у человеческого глаза, отмечается высокая детализация, а благодаря широкому углу стоит немного сменить ракурс и можно получить необычно драматичную сцену.

Размеры — 73.4мм x 73.0мм;

Вес — 375 г;

Резьба для фильтра — 67мм.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, следы эксплуатации, мелкие царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, бленда, коробка.

Гарантия 14 дней.