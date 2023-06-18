Объектив Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00068159
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-06-18
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Профессиональный широкоугольный фиксированный объектив. Большая светосила в f/1.4 и минимальная дистанция фокусировки в 15 см обеспечивают великолепное боке и уникальную переспективу.
Угол зрения данного объектива чуть шире, чем у человеческого глаза, отмечается высокая детализация, а благодаря широкому углу стоит немного сменить ракурс и можно получить необычно драматичную сцену.
Размеры — 73.4мм x 73.0мм;
Вес — 375 г;
Резьба для фильтра — 67мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, следы эксплуатации, мелкие царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда, коробка.
Гарантия 14 дней.