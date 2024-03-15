Объектив Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR, черный (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00074147
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-15
Причина уценки:
Потертости, бытовые загрязнения, пылинка внутри объектива.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.4 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 16 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Число групп элементов 11
Число элементов 13
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 2
Диаметр 73.4 мм
Длина 73 мм
Вес 375 г
Защищенность влагозащита
Код товара: 139147
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Потертости, бытовые загрязнения, пылинка внутри объектива.
Комплектация: объектив, крышки, бленда неоригинальная.
Гарантия 90 дней.