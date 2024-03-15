Объектив Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR, черный (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074147 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-15

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости, бытовые загрязнения, пылинка внутри объектива. 31 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип объектива фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 1.4 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 16 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Число групп элементов 11

Число элементов 13

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 2

Диаметр 73.4 мм

Длина 73 мм

Вес 375 г

Защищенность влагозащита Код товара: 139147

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Потертости, бытовые загрязнения, пылинка внутри объектива.

Комплектация: объектив, крышки, бленда неоригинальная.

Гарантия 90 дней.

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