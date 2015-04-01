Описание

Объектив XF 16mm f/1.4 R WR обладает разительно широким полем зрения и потрясающими оптическими характеристиками. Максимальная диафрагма F1.4 обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности и макросъемку со впечатляющим боке (минимальное рабочее расстояние всего 15 см). Благодаря высокоскоростному автофокусу, погодоустойчивой и пыленепроницаемой структуре, способной работать при температурах до -10 ° C, а также отличной портативности, возможности съемки становятся еще шире.

13 элементов в 11 группах и покрытие Nano GI Coating для высокого качества изображения

Оптическая схема объектива включает в себя два асферических элемента и два элемента ED (со сверхнизкой дисперсией), которые уменьшают сферические и хроматические аберрации для обеспечения высокой резкости, контраста и цветовой насыщенности даже при самой широкой апертуре F1.4. Качество изображения дополнительно улучшено благодаря фирменному покрытию HT-EBC, наносимому на все поверхности объектива, и Nano GI Coating на задней поверхности линзы G1. Это специальное покрытие изменяет показатель преломления между стеклом и воздухом, чтобы уменьшить ореолы и блики от диагонального падающего света.

Минимальное рабочее расстояние 15 см

При приближении к объекту эффект боке усиливается, а перспектива становится более динамичной, что дает фотографу больше возможностей для выражения. Используйте XF16mmF1.4 R WR, чтобы сфотографировать, к примеру, тарелку с едой с рестораном на заднем плане, или каплю воды на лепестке с лесом на заднем плане – объект и его окружение будут захвачены одновременно, что придает снимку более выраженный контекст. Высокое качество изображения достигается во всем диапазоне фокусировки путем коррекции различных аберраций, даже при минимальном рабочем расстоянии 15 см, и с помощью плавающей системы фокусировки, управляемой двумя фокус-группами, которые работают вместе в соответствии с рабочим расстоянием.

Скоростная фокусировка всего за 0.11 секунды*

* Согласно внутренним тестам компании в соответствии со стандартами CIPA, при использовании режима высокой производительности. Для фокусировки вручную на корпусе объектива имеется классическая шкала расстояний и глубины резкости, что хорошо подходит для уличных фотографов и видеографов.

Погодостойкая и пыленепроницаемая конструкция

Конструкция корпуса предусматривает 9 уплотнительных элементов в 8 областях, которые защищают объектив от внезапного дождя, пыли и брызг.

Легкий и компактный

375 г веса этого объектива составляет около 40% веса его эквивалента для зеркальных камер. Это отличная новость для всех фотографов, которым нужен универсальный объектив, обеспечивающий высочайшие оптические характеристики при очень компактном размере.