Описание

Код товара: 135952

Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 16 мм

Макс. фокусное расстояние 80 мм

Кратность зума 5x

Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м

Минимальный угол обзора 20.1 град.мин

Максимальный угол обзора 83.2 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Линзы

Число групп элементов 12

Число элементов 16

Число асферических элементов 3

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 78.3 мм

Длина 88.9 мм

Вес 440 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

# стёрт

Комплектация: Объектив, задняя и передняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.