Объектив Fujifilm XF 16-80mm f/4 R OIS WR (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00070952
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-10-20
Причина уценки:
Потёртости и царапины на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135952
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 16 мм
Макс. фокусное расстояние 80 мм
Кратность зума 5x
Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м
Минимальный угол обзора 20.1 град.мин
Максимальный угол обзора 83.2 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Линзы
Число групп элементов 12
Число элементов 16
Число асферических элементов 3
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 78.3 мм
Длина 88.9 мм
Вес 440 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
# стёрт
Комплектация: Объектив, задняя и передняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.