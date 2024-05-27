Описание

Код товара: 140940

Тип объектива

стандартный, широкоугольный, zoom-объектив, Универсальный

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

2.8 мм

Макс. фокусное расстояние

55 мм

Кратность зума

3.4x

Минимальное расстояние фокусировки

0.6 м

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки

0.3 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора

29 град.мин

Максимальный угол обзора

83.2 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра

77 мм

Линзы

Число групп элементов

12

Число элементов

17

Число асферических элементов

3

Число низкодисперсных элементов

3

Размеры и вес

Диаметр

83.3 мм

Длина

106 мм

Вес

655 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: характерные следы эксплуатации, немного ползет резинка зума.

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: 85B31506

Комплектация: передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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