Объектив Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075940
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-27/02
Причина уценки:
характерные следы эксплуатации, немного ползет резинка зума.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140940
Тип объектива
стандартный, широкоугольный, zoom-объектив, Универсальный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
2.8 мм
Макс. фокусное расстояние
55 мм
Кратность зума
3.4x
Минимальное расстояние фокусировки
0.6 м
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
0.3 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
29 град.мин
Максимальный угол обзора
83.2 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
17
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
3
Размеры и вес
Диаметр
83.3 мм
Длина
106 мм
Вес
655 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: характерные следы эксплуатации, немного ползет резинка зума.
s\n: 85B31506
Комплектация: передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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