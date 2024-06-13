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    Объектив Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076327

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-13/01

    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)
    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)
    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)
    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)
    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)
    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)
    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)
    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)
    • XF 16-55mm f/2.8 R WR LM (состояние 4)

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    Причина уценки:

    характерные следы эксплуатации, немного ползет резинка зума.

    63 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141327

    Тип объектива
    стандартный, широкоугольный, zoom-объектив, Стандартный зум объектив, Универсальный
    Фокусное расстояние
    переменное
    Мин. фокусное расстояние
    16 мм
    Макс. фокусное расстояние
    55 мм
    Кратность зума
    3.4x
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.6 м
    Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
    0.3 м
    Масштаб в режиме макросъемки
    0.3
    Особенности
    автоматическая фокусировка, режим макросъемки
    Углы обзора
    Минимальный угол обзора
    29 град.мин
    Максимальный угол обзора
    83.2 град.мин
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    2.8
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
    2.8
    Минимальная диафрагма (F)
    2.8
    Число лепестков диафрагмы
    9
    Крепление
    Байонет
    Fujifilm X Mount
    Диаметр резьбы для светофильтра
    77 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    12
    Число элементов
    17
    Число асферических элементов
    3
    Число низкодисперсных элементов
    3
    Размеры и вес
    Диаметр
    83.3 мм
    Длина
    106 мм
    Вес
    655 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: характерные следы эксплуатации, немного ползет резинка зума.
    s\n: 52C00827
    Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.