Описание

FUJINON XF16-55 мм F2.8 R LM WR — это флагман среди стандартных зум-объективов Fujifilm, с постоянной диафрагмой F2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний. Современная оптическая конструкция, включающая 3 асферических элемента и 3 линзы из стекла с экстра-низким коэффициентом рассеивания (ED), обеспечивает успешную корректировку различных форм аберрации. По резкости и по качеству изображения в целом этот зум-объектив вплотную приближается к «фиксам». Линейный привод LM, включающий 2 спаренных шаговых мотора, позволяет быстро и точно, а также практически бесшумно перемещать фокусировочную группу линз. Кроме того, обеспечивается плавная фокусировка при видеосъемке.

Покрытие Fujifilm HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating), нанесенное на всю поверхность линз, уменьшает блики и радужные ореолы, поэтому изображение на снимках получается четким и резким. Новое покрытие Nano-GI, изменяющее индекс преломления между стеклом и воздухом, эффективно уменьшает блики и радужные ореолы, когда свет падает под углом. Девять лепестков диафрагмы с закругленными краями позволяют создавать мягкий, «круглый» эффект боке. Максимальное подавление сферической аберрации способствует получению красивого эффекта боке как на переднем, так и на заднем плане.

Герметизация 14 мест соединения гарантирует пыле- и брызгозащищенность, а также морозоустойчивость объектива при температурах до -10°