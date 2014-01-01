Объектив Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R WR LM
Код товара : УТ-00065354
Артикул : @ 16443072
139 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Стабилизатор изображения
нет
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимальное фокусное расстояние, мм
55
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м (в широкоугольном положении), 0.4 м (в телеположении)
Угол поля зрения
83.2° - 29°
Конструкция объектива
17 элементов в 12 группах (3 асферических, 3 со сверхнизким коэффициентом рассеивания))
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
655 г
Размеры
83.3 х 106 мм
Комплектация
Комплектация
передняя крышка, задняя крышка, бленда, чехол
Описание
FUJINON XF16-55 мм F2.8 R LM WR — это флагман среди стандартных зум-объективов Fujifilm, с постоянной диафрагмой F2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний. Современная оптическая конструкция, включающая 3 асферических элемента и 3 линзы из стекла с экстра-низким коэффициентом рассеивания (ED), обеспечивает успешную корректировку различных форм аберрации. По резкости и по качеству изображения в целом этот зум-объектив вплотную приближается к «фиксам». Линейный привод LM, включающий 2 спаренных шаговых мотора, позволяет быстро и точно, а также практически бесшумно перемещать фокусировочную группу линз. Кроме того, обеспечивается плавная фокусировка при видеосъемке.
Покрытие Fujifilm HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating), нанесенное на всю поверхность линз, уменьшает блики и радужные ореолы, поэтому изображение на снимках получается четким и резким. Новое покрытие Nano-GI, изменяющее индекс преломления между стеклом и воздухом, эффективно уменьшает блики и радужные ореолы, когда свет падает под углом. Девять лепестков диафрагмы с закругленными краями позволяют создавать мягкий, «круглый» эффект боке. Максимальное подавление сферической аберрации способствует получению красивого эффекта боке как на переднем, так и на заднем плане.
Герметизация 14 мест соединения гарантирует пыле- и брызгозащищенность, а также морозоустойчивость объектива при температурах до -10°