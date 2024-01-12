Описание

Код товара: 137755

FUJINON XF16-55 мм F2.8 R LM WR — это флагман среди зум-объективов серии XF с фокусным расстоянием, эквивалентным 24–84 мм (в эквиваленте формата 35 мм), и постоянной диафрагмой F2.8 на всем диапазоне. Современная оптическая конструкция позволяет управлять различными формами аберрации для получения исключительной резкости на всем диапазоне зуммирования. Новая технология покрытия Nano-GI* эффективно борется с появлением на фотографиях бликов и радужных ореолов. Это удобный стандартный зум-объектив, подходящий для съемки самых различных сцен благодаря широкому диапазону фокусных расстояний — от 24 мм (эквивалент широкоугольного объектива, подходящий для пейзажной съемки) до 84 мм (эквивалент среднего телеобъектива, подходящий для создания портретов).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда, коробка

Гарантия 90 дней.