Объектив Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072755
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-12
Причина уценки:
Потёртости на корпусе
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137755
FUJINON XF16-55 мм F2.8 R LM WR — это флагман среди зум-объективов серии XF с фокусным расстоянием, эквивалентным 24–84 мм (в эквиваленте формата 35 мм), и постоянной диафрагмой F2.8 на всем диапазоне. Современная оптическая конструкция позволяет управлять различными формами аберрации для получения исключительной резкости на всем диапазоне зуммирования. Новая технология покрытия Nano-GI* эффективно борется с появлением на фотографиях бликов и радужных ореолов. Это удобный стандартный зум-объектив, подходящий для съемки самых различных сцен благодаря широкому диапазону фокусных расстояний — от 24 мм (эквивалент широкоугольного объектива, подходящий для пейзажной съемки) до 84 мм (эквивалент среднего телеобъектива, подходящий для создания портретов).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда, коробка
Гарантия 90 дней.