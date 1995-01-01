Описание

Телеконвертер Fujinon XF 1.4X TC WR позволяет увеличивать фокусное расстояние совместимых объективов в 1,4 раза. Поддерживаются такие функции как автофокусировка, передача информации о расстоянии, оптическая стабилизация изображения. Уплотнители с обоих концов конвертера обеспечивают защиту от пыли, дождя и холода на том же уровне, что и у объективов с маркировкой WR. Относительное отверстие сокращается на 1 ступень.

Сложная оптическая схема, включающая 7 элементов в 3 группах, позволяет сохранить высокое качество съемки, характерное для оригинального объектива, без значительного усиления аберраций.

Совместимые объективы: