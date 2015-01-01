Телеконвертер Fujifilm XF 1.4x TC WR
Код товара:УТ-00007459
Артикул:16481892
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя
Вес130 г
Размеры58 х 15 мм
Объектив, системаFujifilm X-Mount
Конструкция объектива7 элементов в 3 группах
Описание
Телеконвертер Fujinon XF 1.4X TC WR позволяет увеличивать фокусное расстояние совместимых объективов в 1,4 раза. Поддерживаются такие функции как автофокусировка, передача информации о расстоянии, оптическая стабилизация изображения. Уплотнители с обоих концов конвертера обеспечивают защиту от пыли, дождя и холода на том же уровне, что и у объективов с маркировкой WR. Относительное отверстие сокращается на 1 ступень.
Сложная оптическая схема, включающая 7 элементов в 3 группах, позволяет сохранить высокое качество съемки, характерное для оригинального объектива, без значительного усиления аберраций.
Совместимые объективы:
- XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR
- XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR
- XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR
- XF 150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR
- XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro