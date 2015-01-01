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Телеконвертер Fujifilm XF 1.4x TC WR

  • XF 1.4x TC WR
  • XF 1.4x TC WR
  • XF 1.4x TC WR
  • XF 1.4x TC WR
  • XF 1.4x TC WR
Код товара:УТ-00007459
Артикул:16481892

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Телеконвертер Fujinon XF 1.4X TC WR позволяет увеличивать фокусное расстояние совместимых объективов в 1,4 раза. Поддерживаются такие функции как автофокусировка, передача информации о расстоянии, оптическая стабилизация изображения. Уплотнители с обоих концов конвертера обеспечивают защиту от пыли, дождя и холода на том же уровне, что и у объективов с маркировкой WR. Относительное отверстие сокращается на 1 ступень.

Сложная оптическая схема, включающая 7 элементов в 3 группах, позволяет сохранить высокое качество съемки, характерное для оригинального объектива, без значительного усиления аберраций.

Совместимые объективы:

  • XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR
  • XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR
  • XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR
  • XF 150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR
  • XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro