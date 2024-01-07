Объектив Fujifilm XF 14mm f/2.8 R (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072617
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-07/04
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137617
Тип объектива широкоугольный, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 2.8 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 14 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 10
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 3
Размеры и вес
Диаметр 65 мм
Длина 58.4 мм
Вес 235 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 57A00173
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка, бленда, документы.
Гарантия от 14 до 90 дней.