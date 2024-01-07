Описание

Код товара: 137617

Тип объектива широкоугольный, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 2.8 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 14 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 10

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 3

Размеры и вес

Диаметр 65 мм

Длина 58.4 мм

Вес 235 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 57A00173

Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка, бленда, документы.

Гарантия от 14 до 90 дней.