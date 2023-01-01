Объектив Fujifilm XF 14mm f/2.8 R
Код товара : 00000057730
Артикул : 16276481
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
58
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м, макро: 0.18 м
Угол поля зрения
90.8°
Конструкция объектива
10 элементов в 7 группах (2 асферических линзы и 3 линзы со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
235 г
Размеры товара
65 x 58.4 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Этот сверхширокоугольный объектив идеально подходит для создания изображений с насыщенной, глубокой перспективой. Благодаря минимальным искажениям и высокому разрешению как в центре, так и на периферии кадра, он обладает универсальностью для съемки не только внушительных пейзажных и архитектурных фотографий, но и потрясающего качества изображения при съемке в помещении, в ограниченном пространстве. Классическая шкала расстояний и глубины резкости на фокусировочном кольце может быть удобна для ручной фокусировки без использования видоискателя (например, в жанре street-фото), а также при съемке видео.
Конструкция объектива состоит из 10 элементов в 7 группах (2 асферических линзы и 3 линзы из специального низкодисперсионного стекла) и семилепестковой диафрагмы. Благодаря отверстию диафрагмы F2.8 этот объектив хорошо подходит для съемки в условиях недостаточного освещения. Минимальное расстояние съемки 18 см позволяет запечатлеть мелкие детали переднего плана вместе с широкой перспективой, в контексте.