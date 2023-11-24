Объектив Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071735
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-24/03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136735
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 100 мм
Макс. фокусное расстояние 400 мм
Кратность зума 4x
Минимальное расстояние фокусировки 1.75 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 4.1 град.мин
Максимальный угол обзора 16.2 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 14
Число элементов 21
Число низкодисперсных элементов 6
Размеры и вес
Диаметр 94.8 мм
Длина 210.5 мм
Вес 1375 г
Дополнительные характеристики
Защищенность влагозащита, морозостойкость, пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 88A00738
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, лапка.
Гарантия 90 дней.