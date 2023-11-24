Описание

Код товара: 136735

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 100 мм

Макс. фокусное расстояние 400 мм

Кратность зума 4x

Минимальное расстояние фокусировки 1.75 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 4.1 град.мин

Максимальный угол обзора 16.2 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 14

Число элементов 21

Число низкодисперсных элементов 6

Размеры и вес

Диаметр 94.8 мм

Длина 210.5 мм

Вес 1375 г

Дополнительные характеристики

Защищенность влагозащита, морозостойкость, пылезащита



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 88A00738

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, лапка.

Гарантия 90 дней.