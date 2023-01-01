Описание

Fujifilm Fujinon XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR — супертелеобъектив с переменным фокусным расстоянием, предлагающий эквивалентное фокусное расстояние 152-609 мм. Мощная оптическая конструкция из 21 элемента в 14 группах включает 5 линз из низкодисперсного стекла ED и один из super ED для уменьшения характерной для телеобъективов хроматической аберации. В результате он обеспечивает самое высокое качество изображения в своем классе. Объектив рассчитан на съемку с рук с помощью системы стабилизации изображения 5.0-stop* и весит менее 1,4 кг. Благодаря линейному электроприводу автофокуса он идеально подходит для съемки быстро движущихся объектов, включая самолеты и гоночные машины. Объектив выполнен пылевлагонепроницаемым и может работать при температуре до -10°C и потому пригоден для натурной съемки в самых разных условиях. Надежность объектива еще больше повышает фтористое влаго- и пылеотталкивающее покрытие передней линзы.

* Для полной совместимости объектива с корпусом FUJIFILM X mount потребуется обновление программного обеспечения. Выпуск новой версии для пользователей X-T10, X-T10 и X-E2 намечен на 4 февраля 2016 года. Новые версии для других моделей будут выпущены к концу марта. Версию программного обеспечения и требуемое обновление можно уточнить на сайте.

Уменьшенная хроматическая аберрация помогает получить снимки с высоким разрешением