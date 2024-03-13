Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073979 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-13/1

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 45 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138979 Тип объектива: широкоугольный

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Fujifilm X Mount

Мин. фокусное расстояние: 10 мм

Макс. фокусное расстояние: 24 мм

Диафрагма: f/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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