Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073979
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-13/1
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
45 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138979
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Fujifilm X Mount
Мин. фокусное расстояние: 10 мм
Макс. фокусное расстояние: 24 мм
Диафрагма: f/4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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