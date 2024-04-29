Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075343 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-29/01

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Задать вопрос Причина уценки: cледы эксплуатации, потёртости, царапины на корпусе. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 140343 Тип объектива

стандартный, zoom-объектив

Фокусное расстояние

10-24 мм

Мин. фокусное расстояние

10 мм

Макс. фокусное расстояние

24 мм

Кратность зума

2.4x

Особенности

автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора

61.2 град.мин

Максимальный угол обзора

110 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

4

Минимальная диафрагма (F)

16

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра

72 мм

Линзы

Число групп элементов

10

Число элементов

14

Число асферических элементов

4

Число низкодисперсных элементов

3

Размеры и вес

Диаметр

72 мм

Длина

87 мм

Вес

410 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: cледы эксплуатации, потёртости, царапины на корпусе.

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: 76А10609

Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда, чехол, коробка

Гарантия 90 дней.

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