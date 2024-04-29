Объектив Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075343
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-29/01
Причина уценки:
cледы эксплуатации, потёртости, царапины на корпусе.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140343
Тип объектива
стандартный, zoom-объектив
Фокусное расстояние
10-24 мм
Мин. фокусное расстояние
10 мм
Макс. фокусное расстояние
24 мм
Кратность зума
2.4x
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
61.2 град.мин
Максимальный угол обзора
110 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
4
Минимальная диафрагма (F)
16
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра
72 мм
Линзы
Число групп элементов
10
Число элементов
14
Число асферических элементов
4
Число низкодисперсных элементов
3
Размеры и вес
Диаметр
72 мм
Длина
87 мм
Вес
410 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, потёртости, царапины на корпусе.
s\n: 76А10609
Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда, чехол, коробка
Гарантия 90 дней.
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