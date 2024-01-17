Описание

Код товара: 137879

Шикарный сверхширокоугольный зум-объектив с фокусными расстояниями эквивалентными 15-36 мм в 35-мм формате. Как и полагается крутому сверхширокоугольнику с постоянной светосилой f/4, оптическая конструкция у него очень навороченная: аж 14 элементов в 10 группах, 4 асферические линзы и 3 элемента из низкодисперсного стекла. Встроенный оптический стабилизатор. Нереально круто! При этом конструкторам как-то удалось добиться того, что объектив со всеми этими наворотами весит всего лишь 420 граммов — это весьма скромные показатели для такой конструкции, уверяю вас. Размеры тоже скромные, объектив не выглядит здоровенным. К очевидным плюсам объектива стоит отнести превосходное качество изображения на всех положениях зума: нет никаких хроматических аберраций, практически не видно дистросий, картинка резкая по всему кадру начиная от f/5.6 и очень контрастная. Фантастика! Это первый на моей памяти сверхширокоугольный зум-объектив, который показывает такие великолепные результаты. Ну и постоянную светосилу вкупе с оптическим стабилизатором можно смело заносить в копилку плюсов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Большая Садовая д.92

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.