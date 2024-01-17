Объектив Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072881
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-17
Причина уценки:
нет
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Описание
Код товара: 137881
Объектив Fujifilm XC 50-230mm f4.5-6.7 OIS II предназначен для съемки со значительного расстояния от объекта. Применение 13 линз, включая один асферический элемент и один элемент со сверхнизким коэффициентом рассеивания, позволяет добиваться максимальной четкости и детализации снимков даже при большом удалении от объекта. Объектив обладает встроенным оптическим стабилизатором изображения, работающим с эффективностью приблизительно 3.5 ступени экспозиции.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Большая Садовая д.92
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.