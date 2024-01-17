Описание

Код товара: 137881

Объектив Fujifilm XC 50-230mm f4.5-6.7 OIS II предназначен для съемки со значительного расстояния от объекта. Применение 13 линз, включая один асферический элемент и один элемент со сверхнизким коэффициентом рассеивания, позволяет добиваться максимальной четкости и детализации снимков даже при большом удалении от объекта. Объектив обладает встроенным оптическим стабилизатором изображения, работающим с эффективностью приблизительно 3.5 ступени экспозиции.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Большая Садовая д.92

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

