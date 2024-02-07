Объектив Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073365
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-07
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Описание
Цвет товара черный
Тип объектива телеобъектив, zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 50 мм
Макс. фокусное расстояние 230 мм
Кратность зума 4.6x
Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения
Минимальный угол обзора 7.1 град.мин
Максимальный угол обзора 31.7 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.7
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Число групп элементов 10
Число элементов 13
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 69.5 мм
Длина 111 мм
Код товара: 138365
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, пылинки внутри объектива.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.