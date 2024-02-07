Объектив Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II черный (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073365 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-07

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Описание Цвет товара черный

Тип объектива телеобъектив, zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 50 мм

Макс. фокусное расстояние 230 мм

Кратность зума 4.6x

Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м

Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения

Минимальный угол обзора 7.1 град.мин

Максимальный угол обзора 31.7 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.7

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Число групп элементов 10

Число элементов 13

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 1

Диаметр 69.5 мм

Длина 111 мм Код товара: 138365

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, пылинки внутри объектива.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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