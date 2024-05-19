Объектив Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075742 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-19/01

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, небольшие потёртости корпуса. Нет задней крышки. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140742 Тип объектива стандартный, Zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 15 мм

Макс. фокусное расстояние 45 мм

Кратность зума 3.2x

Минимальное расстояние фокусировки 0.13 м

Минимальный угол обзора 35 град.мин

Максимальный угол обзора 86.9 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Линзы

Число групп элементов 9

Число элементов 10

Число асферических элементов 3

Число низкодисперсных элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 62.6 мм

Длина 44.2 мм

Вес 135 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

#1BC22722

Комплектация: передняя крышка (аналог),защитный фильтр.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.