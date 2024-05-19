Объектив Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075742
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-19/01
Причина уценки:
Следы эксплуатации, небольшие потёртости корпуса. Нет задней крышки.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140742
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 15 мм
Макс. фокусное расстояние 45 мм
Кратность зума 3.2x
Минимальное расстояние фокусировки 0.13 м
Минимальный угол обзора 35 град.мин
Максимальный угол обзора 86.9 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Линзы
Число групп элементов 9
Число элементов 10
Число асферических элементов 3
Число низкодисперсных элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 62.6 мм
Длина 44.2 мм
Вес 135 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
#1BC22722
Комплектация: передняя крышка (аналог),защитный фильтр.
Гарантия 90 дней.