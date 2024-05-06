Объектив Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075461
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-06
Причина уценки:
Лёгкие потёртости корпуса.
10 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140461
FUJINON XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ охватывает популярные эквивалентные фокусные расстояния от 23 до 69 мм, являясь самым компактным и легким сменным вариообъективом, совместимым с серией Х. Установите его на компактную, легкую, беззеркальную цифровую камеру Fujifilm, и вы получите камеру, которой удобно снимать и которую удобно носить с собой.
Состояние: 4; лёгкие потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, 9DA70487;
Гарантия 90 дней.
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