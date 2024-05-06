Объектив Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075461 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-06

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Задать вопрос Причина уценки: Лёгкие потёртости корпуса. 10 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140461 FUJINON XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ охватывает популярные эквивалентные фокусные расстояния от 23 до 69 мм, являясь самым компактным и легким сменным вариообъективом, совместимым с серией Х. Установите его на компактную, легкую, беззеркальную цифровую камеру Fujifilm, и вы получите камеру, которой удобно снимать и которую удобно носить с собой. Состояние: 4; лёгкие потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, 9DA70487;

Гарантия 90 дней.

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