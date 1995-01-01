Объектив Fujifilm XC 13-33mm f/3.5-6.3 OIS – маленький и легкий зум-объектив, весом всего 127 грамм. Он сочетает в себе высокую портативность и универсальность, предлагая минимальное расстояние фокусировки 20,1 см по всему диапазону зума. Объектив оснащен функциями, полезными в различных условиях съемки, такими как 4-ступенчатый механизм оптической стабилизации изображения и быстрый автофокус со скоростью около 0.025 секунды. Объектив идеально подходящий для тех, кто ценит компактность и производительность.

Откройте новые горизонты фотографии с компактным и универсальным объективом Fujifilm XC 13-33mm f/3.5-6.3 OIS, который превращает каждый кадр в яркое и живое изображение. Он идеально подходит для тех, кто любит ловить моменты - будь то просторные пейзажи, динамичные улицы города или выразительные портреты. С этим объективом каждая сцена оживает: детали становятся четкими, а цвета - насыщенными и естественными, передавая атмосферу момента максимально точно.

Легкий и удобный, он всегда готов сопровождать вас в путешествиях, прогулках и повседневной съемке. Благодаря универсальности диапазона фокусных расстояний вы сможете легко менять ракурсы, создавать интересные композиции и ловить эмоции так, как вам хочется. Он станет вашим надежным спутником в любом приключении и поможет сохранить важные мгновения навсегда. Объектив превращает обычные моменты в яркие кадры, полные жизни и настроения. Позвольте каждому снимку засиять по-новому.