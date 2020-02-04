Описание

Верхняя и нижняя панели корпуса X100V изготовлены из цельных пластин алюминия, что в сочетании с гладким покрытием придает камере изысканный классический вид с лаконичными формами. Для более комфортной работы увеличен хват корпуса, слегка изменен диск настройки чувствительности ISO и корпус объектива. Впервые камера серии X100 получила пыле-брызгозащиту, для этого необходимо установить на объектив дополнительное переходное кольцо AR-X100 или защитный фильтр PRF-49, которые совместимы с новым объективом X100V. Еще одной новинкой этой серии стал поворотный ЖК-дисплей с интуитивно понятным сенсорным управлением, что позволит получить большую свободу при кадрировании и управлении камеры.

Новый объектив позволяет извлечь максимум из любого снимка

X100V оснащена новым объективом 23mm F2.0, который обеспечивает высочайшее качество изображения благодаря матрице X-TransTM CMOS 4. Улучшенный для более высокого разрешения, более низких искажений, этот объектив значительный шаг вперед по сравнению с теми, которые использовались в прошлых камерах серии Х100, при этом он сохранил те же габариты и совместимость с конверсионными объективами WCL/TCL, сохраняя при этом встроенный 4-стопный ND-фильтр.

Сердце X100V это сочетание современной матрицы X-TransTM CMOS 4 и процессора X-Processor 4. Новейшая 26,1 Мп матрица с обратной засветкой позволяет максимально увеличить качество изображений и динамический диапазон, а оригинальный цветовой фильтр позволяет устранить муар и искажения цвета без использования оптического низкочастотного фильтра. За производительность отвечает четырехядерный процессор X-Processor 4, который не только обеспечивает быструю и плавную обработку изображений, но благодаря новому алгоритму работы повышает эффективность автофокусировки при освещенности –5EV.

Новый взгляд на мир

Улучшенный гибридный видоискатель X100V позволяет быстро переключаться между оптическим видоискателем с увеличением 0,52 и электронным OLED-видоискателем с разрешением 3,69 млн точек. Обеспечивая охват кадра 95 %, оптический видоискатель использует поправку на параллакс, создавая картинку без искажений, а электронный видоискатель камеры позволяет увидеть изображение в реальном времени с учетом настроек камеры. Можно также выбрать функцию электронного дальномера (ERF), при которой в нижнем правом углу оптического видоискателя отображается небольшой электронный кадр, открывая дополнительные возможности для кадрирования и контроля экспозиции.

Больше чем просто фотокамера

X100V может записывать видео 4K со скоростью до 30 кадров в секунду или 1080p при скорости 120 кадров в секунду для создания эффектов сверхзамедленного движения. Создатели фильмов, которым необходима максимальная точность цветопередачи, могут записывать 10-битный цвет 4:2:2 через порт HDMI и применять режимы моделирования пленки, например, ETERNA. Кроме того, можно использовать различные режимы съемки, например, «монохромный цвет» и эффект Color Chrome.

Дополнительные аксессуары

Широкоугольный конвертер (WCL-X100 II) и телеконвертер (TCL- X100 II) позволяют расширить фокусное расстояние 35 мм до значения 28 мм (0,8x) или 50 мм (1,4x) в эквиваленте 35 мм. Чехол из натуральной кожи премиум-класса (LC-X100V) дополняет классический дизайн камеры, при этом сохраняет доступ к аккумулятору и карте памяти.

* При совместном использовании переходного кольца AR-X100 и защитного фильтра PRF-49.

** X-TransTM является торговой маркой или зарегистрированным товарным знаком FUJIFILM Corporation. Матрица имеет уникальный цветовой фильтр с нерегулярной структурой для уменьшения муара и цветовых искажений даже без помощи оптического низкочастотного фильтра.