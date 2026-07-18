Компактный фотоаппарат Fujifilm X100V Black (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095585
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-07-18
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыКомпактная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные потёртости, небольшой скол на нижней стороне.
Пробег: 14120 кадров
S/n: 12N50008
Комплектация: камера, АКБ, два ремня, кожаный чехол LC-X100V, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.