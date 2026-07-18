Компактный фотоаппарат Fujifilm X100V Black (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095585 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-07-18 Код товара: УТ-00095585 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-07-18 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Компактная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные потёртости, небольшой скол на нижней стороне.

Пробег: 14120 кадров

S/n: 12N50008

Комплектация: камера, АКБ, два ремня, кожаный чехол LC-X100V, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Компактная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные потёртости, небольшой скол на нижней стороне.

Пробег: 14120 кадров

S/n: 12N50008

Комплектация: камера, АКБ, два ремня, кожаный чехол LC-X100V, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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