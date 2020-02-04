Компактный фотоаппарат Fujifilm X100V черный
Код товара : УТ-00066750
Артикул : @ 16643036
239 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
49
Объектив
f 23mm / 2.0 (35 мм в 35-мм эквиваленте); встроенный ND фильтр (2х, 4х, 8х, 16х)
Оптический зум
нет
Стабилизатор изображения
нет
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 сек.
Размер фотоизображения
6240 х 4160 (3:2), 6240 х 3512 (16:9), 4160 х 4160 (1:1) и менее (размеры M, S)
Баланс белого
авто, 7 предустановок, пользовательский (3 установки), установка температуры в К
Серийная съемка
механический затвор: 11 кадров в секунду (38 кадров в JPEG, 17 в RAW), 8 кадров/с (76 в JPEG, 18 в RAW), 6 кадров/с (220 в JPEG, 21 / 18 в RAW cо сжатием / без сжатия), электронный затвор: 30 кадров/с, кроп-фактор 1.25х, 20 кадров/с без кропа
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
«цифровой телеконвертер»: 50 мм (1.4х), 70 мм (2х)
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Битрейт
4К: 200 или 100 Мбит/с, Full HD: 200 / 100 / 50 Мбит/с, Full HD 120р: 200 Мбит/с
Формат записи звука
Линейный РСМ, стерео, 24 бит, 48 КГц
Видеосъемка
4K 30 кадров в секунду, F-Log 8 бит на карту памяти, F-Log 10 бит 4:2:2 по HDMI
Разрешение видеозаписи
2048х1080
Разрешение видеозаписи
4096х2160
Разрешение видеозаписи
1280х720
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный: по контрасту изображения + по датчикам фазовой фокусировки, 425 точек (одна точка, зона, по всему кадру), покадровый или следящий (есть джойстик выбора точки АФ), фокусировка по лицам, по глазам
Ручная фокусировка
есть (помощь при фокусировке: увеличение зоны фокусировки или электронный дальномер)
Матрица
Датчик изображения
23.5 х 15.6 мм (APS-C) X-Trans CMOS 4
Светочувствительность
ISO 160 - 12800 c расширением до 80 - 51200
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
26.1
Прочие особенности
Дата анонса
04.02.2020
Комплектация
аккумулятор NP-W126S, плечевой ремень, USB кабель, крышка объектива, кольца для крепления ремня с инструментом для установки, инструкция
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер, 256 зон, оценочный, точечный, центровзвешенный, усредненный
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
фото: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV; видео: +/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Брекетинг экспозиции
есть, до +/- 3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +2 дптр. (электронный видоискатель)
Видоискатель
гибридный: оптический «обратный галилеев» с электронной рамкой, увеличение 0.52х, покрытие кадра прибл. 95%; электронный ЖК TFT, 0.5" (1.27 см), прибл. 3.69 млн. точек, покрытие кадра: 100%; увеличение 0.66х; вынос окулярной точки 16.8 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (с поддержкой UHS-I), до 512 Гб.
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Процессор
Процессор
X-Processor 4
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-W126S, около 420 кадров по стандарту CIPA с оптическим видоискателем / 350 кадров с электронным видоискателем; видеозапись: около 45 / 50 мин. (4К / Full HD, с выключенным определением лиц)
Физические характеристики
Вес
478 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
128 х 74.8 х 53.3 мм (минимальная глубиина - 32 мм)
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Fujifilm EF и совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Верхняя и нижняя панели корпуса X100V изготовлены из цельных пластин алюминия, что в сочетании с гладким покрытием придает камере изысканный классический вид с лаконичными формами. Для более комфортной работы увеличен хват корпуса, слегка изменен диск настройки чувствительности ISO и корпус объектива. Впервые камера серии X100 получила пыле-брызгозащиту, для этого необходимо установить на объектив дополнительное переходное кольцо AR-X100 или защитный фильтр PRF-49, которые совместимы с новым объективом X100V. Еще одной новинкой этой серии стал поворотный ЖК-дисплей с интуитивно понятным сенсорным управлением, что позволит получить большую свободу при кадрировании и управлении камеры.
Новый объектив позволяет извлечь максимум из любого снимка
X100V оснащена новым объективом 23mm F2.0, который обеспечивает высочайшее качество изображения благодаря матрице X-TransTM CMOS 4. Улучшенный для более высокого разрешения, более низких искажений, этот объектив значительный шаг вперед по сравнению с теми, которые использовались в прошлых камерах серии Х100, при этом он сохранил те же габариты и совместимость с конверсионными объективами WCL/TCL, сохраняя при этом встроенный 4-стопный ND-фильтр.
Сердце X100V это сочетание современной матрицы X-TransTM CMOS 4 и процессора X-Processor 4. Новейшая 26,1 Мп матрица с обратной засветкой позволяет максимально увеличить качество изображений и динамический диапазон, а оригинальный цветовой фильтр позволяет устранить муар и искажения цвета без использования оптического низкочастотного фильтра. За производительность отвечает четырехядерный процессор X-Processor 4, который не только обеспечивает быструю и плавную обработку изображений, но благодаря новому алгоритму работы повышает эффективность автофокусировки при освещенности –5EV.
Новый взгляд на мир
Улучшенный гибридный видоискатель X100V позволяет быстро переключаться между оптическим видоискателем с увеличением 0,52 и электронным OLED-видоискателем с разрешением 3,69 млн точек. Обеспечивая охват кадра 95 %, оптический видоискатель использует поправку на параллакс, создавая картинку без искажений, а электронный видоискатель камеры позволяет увидеть изображение в реальном времени с учетом настроек камеры. Можно также выбрать функцию электронного дальномера (ERF), при которой в нижнем правом углу оптического видоискателя отображается небольшой электронный кадр, открывая дополнительные возможности для кадрирования и контроля экспозиции.
Больше чем просто фотокамера
X100V может записывать видео 4K со скоростью до 30 кадров в секунду или 1080p при скорости 120 кадров в секунду для создания эффектов сверхзамедленного движения. Создатели фильмов, которым необходима максимальная точность цветопередачи, могут записывать 10-битный цвет 4:2:2 через порт HDMI и применять режимы моделирования пленки, например, ETERNA. Кроме того, можно использовать различные режимы съемки, например, «монохромный цвет» и эффект Color Chrome.
Дополнительные аксессуары
Широкоугольный конвертер (WCL-X100 II) и телеконвертер (TCL- X100 II) позволяют расширить фокусное расстояние 35 мм до значения 28 мм (0,8x) или 50 мм (1,4x) в эквиваленте 35 мм. Чехол из натуральной кожи премиум-класса (LC-X100V) дополняет классический дизайн камеры, при этом сохраняет доступ к аккумулятору и карте памяти.
* При совместном использовании переходного кольца AR-X100 и защитного фильтра PRF-49.
** X-TransTM является торговой маркой или зарегистрированным товарным знаком FUJIFILM Corporation. Матрица имеет уникальный цветовой фильтр с нерегулярной структурой для уменьшения муара и цветовых искажений даже без помощи оптического низкочастотного фильтра.