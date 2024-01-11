Компактный фотоаппарат Fujifilm X100F (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072673 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости и царапины на корпусе. На экране наклеена защитная плёнка. 89 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137673 Тип камеры

компактная

Формат матрицы

APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика

1920x1080

Экран

работа в режиме видоискателя, фиксированный

Видоискатель

гибридный

Число эффективных мегапикселей матрицы

24.3

Оптический Zoom

1 x Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости и царапины на корпусе. На экране наклеена защитная плёнка.

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: 92P00046

Комплектация: аккумулятор, з/у (блок 220 V + кабель USB), передняя крышка, фильтр (оригинальный), бленда.

Гарантия 14 дней.

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