Компактный фотоаппарат Fujifilm X100F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072673
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости и царапины на корпусе. На экране наклеена защитная плёнка.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137673
Тип камеры
компактная
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Экран
работа в режиме видоискателя, фиксированный
Видоискатель
гибридный
Число эффективных мегапикселей матрицы
24.3
Оптический Zoom
1 x
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости и царапины на корпусе. На экране наклеена защитная плёнка.
s\n: 92P00046
Комплектация: аккумулятор, з/у (блок 220 V + кабель USB), передняя крышка, фильтр (оригинальный), бленда.
Гарантия 14 дней.
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