Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T5 Kit XF 18-55mm черный (уцененный)
Код товара : УТ-00069373
Артикул : # 16783082 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
3%
239 990 ₽
235 000 ₽
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Описание
- 40-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5
- Серийная съемка 15 кадров/с (механический затвор)
- Видео 4K до 60p, 8K 30p, ProRes или H.265 10 бит 4:2:2 на карту памяти, ProRes RAW или Blackmagic BRaw через HDMI
- Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней
- Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра