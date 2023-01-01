40-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой и процессор обработки изображения X-Processor 5 Серийная съемка 15 кадров/с (механический затвор) Видео 4K 60p 10 бит, 6.2K 30р 10 бит на карту памяти или RAW через HDMI Встроенная оптическая стабилизация изображения (сдвиг матрицы) с эффективностью до 7 ступеней Фазовый автофокус с покрытием около 90% площади кадра