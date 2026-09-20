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Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4) (б/у)

  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
  • X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4)
Код товара:УТ-00097491
Артикул:б/у-МСК 2026-09-20/Ф03

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Kit (состояние 4)
Код товара: 162491

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации.
S/n: 1AQ06302
Комплектация: беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Kit
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.