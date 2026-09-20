Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Kit XF 18-55mm, черный (состояние 4) (б/у)

<

















>













Код товара: УТ-00097491 Артикул: б/у-МСК 2026-09-20/Ф03 Код товара: УТ-00097491 Артикул: б/у-МСК 2026-09-20/Ф03 Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Kit (состояние 4)

Код товара: 162491 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации.

S/n: 1AQ06302

Комплектация: беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Kit

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Kit (состояние 4)

Код товара: 162491 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации.

S/n: 1AQ06302

Комплектация: беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Kit

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.