Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Body, серебристый (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00096140 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-10/06 Код товара: УТ-00096140 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-10/06 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Стабилизация изображения Есть Все характеристики Код товара: УТ-00096140 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Умеренные следы эксплуатации.

Пробег: 12.000

S/n: 1CQ06565

Комплектация: Камера, акб, зу, ремень, вспышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Стабилизация изображения Есть Описание Код товара: УТ-00096140 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Умеренные следы эксплуатации.

Пробег: 12.000

S/n: 1CQ06565

Комплектация: Камера, акб, зу, ремень, вспышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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