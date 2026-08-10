Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Body, серебристый (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00096140
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-10/06
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыAPS-C
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Код товара: УТ-00096140
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации.
Пробег: 12.000
S/n: 1CQ06565
Комплектация: Камера, акб, зу, ремень, вспышка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.