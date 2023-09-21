Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Body Black (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070311
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-09-21/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации, нет крышки на байонет.
155 000 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135311
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы APS-C
Число эффективных мегапикселей матрицы 40
Видоискатель электронный
Байонет Fujifilm X Mount
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Размер экрана 3 "
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 1DQ08836
Комплектация: Аккумулятор, наглазник, коробка
Гарантия 90 дней.